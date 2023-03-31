幸台銀金門分行行員陳永義機警，發現對方帳戶為警示帳戶，緊急請該銀行協助凍結款項，成功阻詐。(于家麒攝)

金湖分局長陳科宏(右二)特別前往金門分行表揚行員陳永義(中)，感謝行員們的辛勞，並協請持續辦理反詐騙工作。(于家麒攝)

詐騙案件層出不窮，手法日新月異已無法形容其更新詐術之快速！金門地區近日又發生一起新型詐騙案件，1名匿稱「欣」之女子加LINE聯繫取得A男信任後，誆稱介紹投資「冰島普洱茶」生意要求匯款45餘萬，幸虧台銀金門分行行員機警，發現對方帳戶為警示帳戶，緊急請該銀行協助凍結該筆款項，成功阻止了一場悲劇的發生。

警方指出，居住金門縣金城鎮的A先生，日前於臉書結識匿稱「欣」之女子，雙方互加LINE聯繫，在取得A先生信任後，就以介紹投資「冰島普洱茶」生意為幌子要其匯款，A先生不疑有他，於3月27日到台銀金門分行（下稱金門分行）臨櫃匯款新台幣45萬7500元至對方指定之聯邦銀行人頭帳戶。匯款完成後，金門分行行員陳永義發覺有異，主動聯繫聯邦銀行查詢，得知該帳戶因涉及詐欺案，已遭列為警示戶，除請該銀行協助凍結該筆款項外，並主動到金湖分局向警方告知此事，再由警方通知A先生到場完成報案程序，也保住了他辛苦賺來的積蓄。

為感謝金融機構及超商行員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方，共同攔阻詐騙義舉，金門縣警察局金湖分局長陳科宏特於今（31）日前往金門分行表揚行員陳永義，感謝行員們的辛勞，並協請持續辦理反詐騙工作。

金湖分局表示，常見臨櫃匯款之詐騙手法為「假投資」、「假冒檢警詐騙」、「假冒親友借錢」等，這類犯罪手法，通常被害人損失金額較為龐大，金融機構位於第一線櫃檯的行員是防詐的靈魂人物，扮演為民眾財產把關的關鍵角色，警方將持續與金融機構保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，避免民眾財物損失。