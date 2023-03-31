中共中央政治局3月30日下午就學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想進行第四次集體學習。中共中央總書記習近平主持學習時強調，舉行這次集體學習，目的是發揮示範作用，打牢思想理論基礎。

習近平指出，新時代中國特色社會主義思想內容涵蓋改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等方面，構成一個完整的科學體系。既要全面系統學習掌握這些主要內容，又要整體把握這一思想的科學體系，做到融會貫通。對各領域提出的新理念、新思想、新戰略，對各方面工作提出的具體要求，都要放在整個科學體系中來認識和把握，避免碎片化、片面性，不能只見樹木、不見森林。

習近平稱，要善於運用這一思想解決經濟社會發展中的各種矛盾和問題，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高品質發展，促進共同富裕。要善於運用這一思想防範化解重大風險，增強憂患意識，堅持底線思維，居安思危，時刻保持箭在弦上的備戰姿態，下好先手棋，打好主動仗，對各種風險見之於未萌、化之於未發，堅決防範各種風險失控蔓延，堅決防範系統性風險。

習近平強調，要帶頭抓好調查研究，深入實際、深入群眾，增強問題意識，真正把情況摸清、把問題找准、把對策提實，提出解決問題的新思路新辦法，引導和推動全黨大興調查研究之風。要帶頭抓好問題檢視和整改，緊密結合新形勢新任務新職責，把學、查、改有機貫通起來，全面查找自身不足和工作偏差，正確對待和自覺接受黨內外監督，認真開展批評和自我批評，著力從思想根源和制度機制上解決問題，帶動全黨深查實改，以整改的實際成效取信於民。