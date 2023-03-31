北市府31日宣布原兼任發言人的副祕書長王秋冬，工作重點將聚焦副祕書長本務，發言人一職由市府顧問殷瑋兼任，王秋冬仍以副祕書長身分，協助督導發言團隊，台北市長蔣萬安表示，希望借重殷瑋在政府與民間累積的經驗與長才，成為雙向溝通的橋樑。

北市府表示，原兼任發言人的副祕書長王秋冬，肩負協調各局處業務重任，工作重點將聚焦副祕書長本務，襄贊市政業務、維繫並強化市政團隊橫向聯繫功能，增進市府與市民意見交流，發言人一職將由市府顧問殷瑋兼任，王秋冬仍以副祕書長身分，協助督導發言團隊。

蔣萬安表示，希望能借重殷瑋在政府與民間累積的經驗與長才，做好市政論述與傳播工作，在市府、媒體以及市民之間，成為雙向溝通的橋樑。

北市府說明，殷瑋是澳洲蒙納士大學法律博士、墨爾本大學人權法碩士、英國威爾斯大學國際政治碩士、臺灣大學政治系學士，曾任總統府發言人，並曾在國安會任職，他也在澳洲歷任公部門媒體與溝通協調官、私人企業公共事務及法務部門負責人等職。