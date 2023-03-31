復興光華地區因地質環境脆弱，近年邊坡持續滑動，為保障居民安全、減少水庫土砂災害，市府評估畫定特定水土保持區。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

復興光華崩塌潛勢示意圖。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

2021年1月，光華地區發生約1.8公頃邊坡滑動，造成當地農路中斷封閉至今。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

行政院農委會水土保持局針對全台54處大規模崩塌地，依保全對象、監測強度、風險度、治理需求等因素評估，排列優先順序辦理畫定特定水土保持區，桃園市復興區光華、義興2大地區在列。由於光華一帶地質脆弱，2021年曾發生邊坡滑動事故，造成農路中斷至今，將率先評估畫定光華地區為特定水土保持區，預計6月辦公聽會與部落會議說明相關規畫。

2021年1月，光華地區發生約1.8公頃邊坡滑動，造成農路中斷封閉至今，該邊坡曾1天滑落20公分，目前已向下滑約5公尺，若發生大規模崩塌將危及下方光華道路，影響光華地區與嘎拉賀部落居民安全，恐造成孤島效應。

水務局表示，依據特定水土保持區劃定與廢止準則評估，光華地區因地質環境脆弱，近年邊坡又有持續滑動跡象，為保障居民通行安全、減少水庫土砂災害，檢討光華地區畫定特定水土保持區，加強實施水土保持維護，採取必要水土保育治理及土地管理措施，保護在地居民生命財產安全。

藉畫定特定水土保持區，針對極需加強實施水土保持處理與維護的區域，擬定長期水土保持計畫實施治理，後續將爭取經費整治，減少崩塌潛勢範圍擾動及穩定災源，降低或消失致災因子與風險因素。

據了解，這次預計畫定範圍約12.3公頃，目前範圍內無人居住也沒有商家，皆為野生林木。水務局說明，特定水土保持區內禁止任何開發行為，影響民眾權益，需加強溝通，提升民眾對山坡地環境安全問題和風險性的重視，落實保育水土資源。

水務局強調，未來評估畫定範圍以不影響民眾土地使用權為出發點，盡量「範圍最小化」，採治理為主、土地管制為輔方式，加強地區穩定，保障民眾安全。預計6月中辦理公聽會與部落會議說明規畫想法，與地方居民達成共識，後續再辦理特定水土保持區畫定作業。

對此，市議員陳治文表示，畫特定水土保持區為正向作法，既能保障民眾安全也能維護大自然風貌，建議市府應積極規畫並落實推動，同時也盼被限制開發的範圍應取極小值，有利於山區民眾推展農業經濟生產及銷售商機。

市議員李柏坊也說，若有安全疑慮，畫特定水土保持區對水土保持工作有正向發展，但也牽扯到土地權益問題，畫定後將限制開發，提醒相關單位務必與地方達成共識。