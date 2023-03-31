桃園一名陳姓男子去年4月間在某連鎖咖啡店遇到一名正妹獨自坐在角落座位，主動上前搭訕正妹，遭到婉拒後，趁機入座正妹位子，緊貼、環抱對方，嚇到正妹逃離報警；法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之罪，判處陳男拘役30日，得易科罰金。

據判決書指出，陳男於去年4月3日晚間5時許，在某連鎖咖啡店內，見A女獨自坐在角落處之座位，因欲結識A女而上前搭話，他先以左手搭A女右肩膀，低頭詢問可否認識她，遭到婉拒後，陳男竟趁機坐入A女座位，緊貼對方並以雙手環抱她，觸碰A女手臂、腰部等隱私部位。

陳男到案後坦承當時欲結識A女，2人靠得很近，但否認有何性騷擾之犯行，辯稱「我當時是因為緊張才會不小心碰到她」。而A女則表示當下覺得很噁心，腦筋一片空白，很害怕且身體一直抖，「陳男當時的行為讓我很不舒服」。

法官勘驗監視錄影器畫面，發現陳男向A女搭話時，有搭肩、低頭靠近A女的舉動，遭對方婉拒後，陳男入座A女位子緊貼對方，並以雙手環抱、觸碰對方手臂、腰部等部位，而A女旋即起身閃避。

法官審酌陳男與A女素不相識，竟於公共場所對A女為性騷擾之犯行，顯然欠缺尊重他人擁有身體自主權利之觀念，不僅侵犯A女身體隱私，亦造成其心理受創，所為實值非難；法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之罪，判處陳男拘役30日，得易科罰金。