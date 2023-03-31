關島議會昨天表決通過，支持台灣以觀察員身分參與第76屆世界衛生大會（WHA）。駐關島辦事處今天說，這是關島議會連續第3年支持台灣參與WHA，展現關島議會跨黨派強勁友台聲量。

駐關島辦事處今天發布新聞稿指出，關島議會昨天表決通過第30-37（COR）號決議，支持台灣以觀察員身分參與5月21日至30日在瑞士日內瓦舉行的第76屆世界衛生大會（WHA）。

領銜提案的關島議會副議長巴恩斯（Tina Rose Muna Barnes）在院會發言表示，駐關島辦事處促成關島分別和桃園及台中簽署姊妹城市協定，台關緊密夥伴關係有目共睹，呼籲關島各界支持台灣常態化參與世界衛生組織（WHO）會議、活動及機制，並參與國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）。

決議內容指出，2020年10月駐關島辦事處復處以來，總共捐贈20萬片醫療用口罩、900份快篩試劑及4台熱像儀協助關島對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，並在2021年1月與關島總督府及中國醫藥大學附設醫院合辦中華航空醫療人道包機。

駐關島辦事處促成和關島大學締結合作備忘錄的中興大學在2022年8月派遣10人獸醫團隊，協助關島農業局執行「島嶼寵物節育計畫」（Spay & Neuter Island Pets, SNIP），守護關島民眾及流浪動物健康權利。

新聞稿指出，該決議副本將分別抄送聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、美國總統拜登、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國衛生及公共服務部部長貝塞拉（Xavier Becerra）、國會台灣連線、美國國會關島代表莫伊蘭（James C. Moylan）、關島總督葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）。

決議副本也會抄送總統蔡英文、外交部長吳釗燮、衛生福利部長薛瑞元與駐關島辦事處處長陳盈連等。