藝人陳庭妮父親陳奕樑因欠稅418萬，25日遭法務部行政執行署彰化分署強制執行管收，關押在彰化看守所長達7天，執行署彰化分署今證實，今天中午陳庭妮家人在律師的陪同下，前往執行署彰化分署繳清，下午2點已經釋放結束長達7天的監禁生活。

日前陳庭妮受訪時表示，有委請律師一起協助處理這件事，很抱歉占用大家資源，「我會勇敢，擁抱智慧、還有大家給我的祝福，一起好好、希望這件事情圓滿落幕。作為子女的還是希望父母健康平安，這件事最重要。」

由藝人陳庭妮父親陳奕樑所經營的「豪嘉食品有限公司」，自2006年起欠稅至今高達418萬元，不過行政執行彰化分署調查，發現陳奕樑有履行能力卻故意不繳納，甚至將公司千萬匯出至紐西蘭、澳洲等地，認陳男符合顯有履行義務之可能故不履行，25日至住處拘提陳奕樑，並解送彰化看守所執行管收。

根據《周刊王》報導，約10年前，陳奕樑在台中經營公司「豪嘉食品」，專賣冷凍肉品，無奈爆發財務危機，最後不得不結束公司。不過債務問題至今仍無法全面解決，如今高齡76歲了，又因欠稅鋃鐺入獄，令人不勝唏噓。