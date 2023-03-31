新竹縣政府與澳洲新南威爾斯州雪梨西北重點發展區域萊德市首次交流，31日萊德市長Mr. Sarkis Yedelian率團，包括萊德市議員Mr. Trenton Brown、麥覺理大學副校長Prof. Dan Johnson等一行7人，拜訪縣長楊文科，雙方就科技、經貿、人才培育等議題交流，期盼未來能緊密合作。

楊文科歡迎市長Mr. Sarkis Yedelian及其他貴賓來訪，他表示，新竹縣是高科技產業的重鎮，也是客家大縣，客家人熱情有活力、喜歡交朋友，所以與美國、日本及澳洲都有締結姊妹城市，透過體育、文化、教育、藝術及觀光一起交流，他也感謝現任中華民國駐雪梨辦事處處長范惠君的牽線，搭起新竹縣與澳洲萊德市友誼的橋樑。

楊文科指出，新竹縣與萊德市有很多相似之處，都有科學園區、生醫園區及智慧園區，還有工業研究院及多所大學，如萊德市轄區的麥覺理園區（Macquarie Park），是澳洲著名的產業及商業聚落，園區內進駐了多家跨國製藥、汽車、高科技軟硬體新創公司總部等，轄區內還有知名的麥覺理大學，為產業界提供各類人才，期盼雙方透過這次機會搭起友誼的橋樑，進一步在人才培訓及產業發展交流合作。

市長Mr. Sarkis Yedelian表示，非常榮幸能到新竹縣政府拜訪，他還是學生時曾來過台灣，與這次相比，發現台灣發展非常快速，他本身是電子工程背景，也特別注意到台灣在這個領域的發展非常好，站在領先地位，這次拜訪的目的就是希望能在經濟、文化各方面，尤其在高科技有合作的機會。

辦事處處長范惠君表示，台新州互動緊密，近來新州政府全力培植澳洲本土半導體企業，而台灣是全球半導體供應鏈關鍵角色，未來將逐步推動雙邊科研資源鏈結，落實產業實質合作。

現場也特別準備英文版的新竹縣宣傳影片，呈現新竹縣多元風貌及旅遊觀光等資源，讓訪問團成員迅速認識新竹縣人文風貌及近年來的各項發展。楊文科也特別送上新竹縣特產東方美人茶，邀請貴賓品嚐道地的新竹味，支持新竹縣優秀的農特產，市長Mr. Sarkis Yedelian也回贈萊德市藝術家的風景畫作。