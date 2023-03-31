歷經3年疫情之後登場的2023年日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders），展場規模和參加品牌的數目遠勝以往，各大鐘表品牌更是磨刀霍霍、有備而來，傾全力研發最具代表的年度鉅作吸引表壇的目光，精選展場上十大最具話題、或度最具代表性的腕表作品，一窺2023年腕表的大趨勢。

* 百達翡麗5224R-001兩地時區腕表

有「表王」之美譽的百達翡麗（Patek Philippe）在今年表展主打Calatrava 編號 5224R-001二十四小時顯示兩地時間腕表，備有兩地時間雙時區和原創24小時顯示功能，24小時時標表盤的設計源自1905年的懷表，上方是白天，下午則是晚上，該腕表申請了三大專利，其中最引人注目的是單按把三段式設計，可上鍊、設定當地和家鄉時間，配備兩枚中央時針，讀時更加清晰，搭載31-260 PS FUS 24H 新款自動上鍊機芯。

百達翡麗5224R-001兩地時區腕表，167萬8000元。（Patek Philippe提供）

*百達翡麗5261R-001女表

喜愛百達翡麗的女性表迷愈來愈多，為此百達翡麗特別推出一款編號5261R-001 Aquanaut Luce女表，是第一只專為女性表迷設計的年曆女表，採用26-330 S QA LU新款自動上鍊機芯，包括了日期顯示、月相顯示、星期和月份附屬顯示盤等，專利的年曆裝置，只需在每年二月以手動校正即可，玫瑰金表殼搭配優雅的藍灰色表面和表帶，再添加奢華的鑲鑽元素，充滿了都會時尚感。

百達翡麗為女性表迷特別設計一款編號5261R-001 Aquanaut Luce女表，179萬9000元。（Patek Philippe提供）

*萬寶龍Unveiled Timekeeper Minerva計時碼腕表

萬寶龍（MONTBLANC）為慶祝Minerv製表廠165周年和表廠首款計時機芯面世100周年，特別推出一款 Unveiled Timekeeper 腕表，以獨特的表圈取代按把，只需順時鐘轉動表圈20度即可開啟計時，再次微轉可暫停，再轉秒針即返回，不僅啟動計時十分方便，且可減少兩個按把，外型更加時尚簡約，是款充滿革命性創新的腕表。

萬寶龍推出Unveiled Timekeeper 腕表，以獨特的旋轉表圈設計取代按把計時，限量28只，6萬歐元。（MONTBLANC提供）

*勞力士Oyster Perpetual彩色泡泡表

腕表年輕化是表壇主流趨勢，尤其是向來保守沉穩的勞力士（Rolex）也開始擁抱年輕族群，竟在今年WW表推出一款Oyster Perpetual彩色泡泡表時，相信衝轉更大、影響也更深遠。這款Oyster Perpetual蠔式恒動型彩色泡泡款有31、36及41mm不同尺寸，表盤上布滿色彩斑斕的氣球泡泡，是由大小不一的糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色及綠色等五色氣球所組成，充滿靈動與活力。

勞力士Oyster Perpetual彩色泡泡表，與昔日保守沉穩的勞力士品牌形象迥異。（Rolex提供）

*ORIS 3D列印技術ProPilot Altimeter碳纖維腕表

ORIS推出表界第一只以3D列印技術打造一體成型碳纖維表殼的ProPilot Altimeter高度測量腕表，由於表殼一體成型，不僅更纖薄輕盈，且更加耐用。

ORIS推出表界第一只以3D列印技術打造一體成型碳纖維表殼的ProPilot Altimeter高度測量腕表。（ORIS提供）

該技術是ORIS與蘇黎世聯邦理工學院成立的9T Labs公司攜手合作，歷經三年開發改良完成，搭配更優異的測高儀模組，從原先測高儀的量測高度15,000英尺或4,500公尺，大幅提升到19,700英尺或6,000公尺，搭載小巧的793機芯，讓表更加纖薄。

*梵克雅寶仙子珠寶表

梵克雅寶新款Lady Féerie Or Rose珠寶表，風格浪漫唯美。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶腕表向來浪漫唯美，自1940年代起，仙子一直是梵克雅寶傳頌的創作主題。今年在WW表展上發表一款Lady Féerie Or Rose珠寶表，仙子羽衣是以粉紅色plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯與不透明的粉紅色琺瑯釉彩描繪而成，並飾以粉紅色藍寶石和鑽石，金質表盤以微繪手法勾勒晚霞美景，搭載自動上鍊機械機芯和逆跳及跳時組件。

香奈兒Chanel J12 Cybernetic腕表，打破傳統腕表非方即圓的窠臼。（CHANEL提供）

*香奈兒Chanel J12 Cybernetic腕表

提起腕表的形狀，多半是非方即圓，但香奈兒（CHANEL）推出一款Chanel J12 Cybernetic腕表，勇於打破傳統窠臼，腕表左側光滑圓潤的黑色陶瓷，右側則是白金鑲鑽，構成像是樓梯的形狀，充滿前衛未來的風格，又帶有現代藝術的趣味，整只表的表殼與表盤雖是異材質不對稱模組的組成，但又完美融合，讓人看過一眼就難以忘懷。

沛納海今年推出Radiomir Annual Calendar年曆表體驗版，買表就可體驗專屬的羅馬之旅。（Panerai提供）

*沛納海Radiomir Annual Calendar體驗版年曆表

沛納海（Panerai）每年推出的體驗版腕表，向來深受鐘表藏家的歡迎與喜愛，今年推出Radiomir Annual Calendar年曆表，採用專為Radiomir系列腕表打造的年曆複雜功能機芯，讀時更加清晰明瞭，且可自動識別大小月的天數變化(30天或31天) ，每年只需在2月底調校一次，完成月份和日期設置後輕按左側的星期調校器即可校正星期，酒紅色太陽放射紋漸層表盤，搭配夜光阿拉伯數字與時標，搭載P.9010/AC機芯，全球限量24只，凡購買該款腕表的VIP可體驗專屬的義大利羅馬行程，深入領略沛納海義式風格的魅力。

雅典表推出風格前衛大膽的Freak ONE系列腕表，外型更加簡約。（Ulysse Nardin提供）

*雅典表Freak ONE腕表

雅典表（Ulysse Nardin） 早在2001年就發表了風格前衛大膽的Freak系列腕表，22年後的今日，Freak還是如此搞怪創新，沒有表盤、沒有指針，也沒有表冠，而是以旋轉的卡羅素取代傳統腕表的表冠與指針，讓人驚豔。今年，雅典表推出新款Freak ONE腕表，延續Freak腕表的功能與特色，但外觀看起來更加簡約，連動卡羅素的表圈可被固定，不必擔心誤觸，搭載自動機芯 UN0240 自製機芯，並具有 72 小時動力儲存。

江詩丹頓發表Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆腕表，是難度極高的精密技術。（Vacheron Constantin提供）

*江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆腕表

江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆腕表，兼具逆跳日曆顯示與陀飛輪兩大複雜功能，兩者上下互為映襯，營造出分明的層次感，是美學設計與實用功能的巧妙結合，透視設計的表盤及表底蓋，可欣賞到2162 R31機芯運轉的機械律動之美，而逆跳日期功能會在每個月最後一天結束後，指針會瞬間跳回起點，重新開始新一輪的走時，是難度極高的精密技術。