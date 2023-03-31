羅志祥（左）起床第一件事就是看辛芭睡得好不好。（三立提供）

三立《TOP DOG 回家》本周播出第2集，製作單位貼心找獸醫為6隻浪浪們健檢，6位藝人則開始和浪浪相處，羅志祥在本集中睡眼惺忪起床的畫面完整被呈現出來，起床第一件事就是看辛芭睡得好不好，原來他知道狗狗需要陪伴，所以他徹夜未睡在籠子裡陪著辛芭，直到天快亮才放心上床，「狗狗需要陪伴，我不在旁邊他會孤單，特別是剛開始要熟悉的狗。」

原來這就是羅志祥之前說自己是夜間管理員的原因，而果真經過一夜辛芭從逃避到接受，讓羅志祥很感動，他說：「信任度的建立是需要時間的！」而獸醫也認為羅志祥挑選的辛芭心理創傷很嚴重。羅志祥為了辛芭，在外面籠子內陪辛芭一夜，他認為浪浪與家犬比較不同 ，照顧的方式也不一樣，像Yuki從小就跟他相處久了，默契就會慢慢產生，浪浪要花的是時間，讓牠對人類產生信任。

羅志祥對待自己寵物就比較不會讓狗學太多技能，笑稱因為自己也不太會，就不會讓牠也學太多，怕牠搶自己風頭。由於羅志祥養過4隻狗，媽媽又愛收養流浪狗，讓他很懂狗，「不要把狗當成人，所以他犯錯了不能用教人的方式對牠，要用心耐心對待，讓牠知道家裡的所有空間、味道、踩的觸覺、時間久了一切久都順利了。」