不少人都在乎今年運勢到底如何呢？《旺好運》運勢專欄分享12星座2023年運勢，其中雙子座是拓展人脈的好時機，對事業將有很大幫助；巨蟹座適合開創事業，過程中將可得到長輩幫助；處女座單身者有極佳的桃花運，有機會認識正緣；射手座則是不僅愛情如意，工作上可能到國外發展的機會。

▍牡羊座

牡羊座在2023年整個人將非常有活力，工作上也將受到貴人提拔，唯一要留意的是體重的增加，需注意少油少鹽以免身體出現問題。2023年對工作事業有極高的野心與目標，卻被主管看不太順眼，建議避免捲入職場人事間的紛爭。健康方面，牡羊座容易留意偏頭痛或失眠腦神經衰弱。

▍金牛座

金牛座在2023年是個沉澱自己的時刻，可開始接觸宗教信仰或身心靈講座，過程中將遇到有緣的老師，協助走出人生關卡。5月之後木星進金牛，也是財運好轉開始，事業上也適合推動新計劃。健康方面則要留意肺部支氣管或扁桃腺發炎的疾病。

▍雙子座

雙子座在2023年是拓展人脈的好時機，建議多參加社團活動，培養人脈，對事業開拓有良好幫助。5月之後，心裡產生一些抑鬱感，容易往壞處想，可暫時停下腳步，安排一場旅行稍微喘口氣，今年的壓力仍在，但過去的努力將會得到回饋，不要放棄自己的堅持。健康方面留意雙手或小腿的扭傷。

▍巨蟹座

巨蟹座在2023年是個適合開創事業的好時機，過程中也有長輩前來協助。5月之後，要收拾起害羞的個性，多去認識一些新朋友，將結識到適合的緣分。今年是學習進修的時機，可培養第二專長，或回學校攻讀學位。健康方面則須留意腸胃方面的疾病，勿暴飲暴食。

▍獅子座

獅子座在2023年工作將有往海外發展的機會，可多參加技術課程或在職進修。5月之後事業將達到高峰，也有升職加薪機會。感情方面獅子座無法敞開心房接受感情；今年也不太適合與他人合夥；健康方面須留意心血管方面的疾病。

▍處女座

處女座在2023年單身者不僅擁有極佳的桃花，也有機會認識正緣。5月之後，可規劃語言進修，生活與工作上適合進行新的改變，事業上可開始考慮轉換跑道或培養新技能。人際關係上留意工作中有人存心找麻煩，健康方面留意免疫力與內分泌失調帶來的困擾。

▍天秤座

天秤座在2023年是個廣結善緣的好時機，感情方面將出現正緣桃花，甚至有機會開花結果共組家庭。5月之後，能卸下對親密關係的不安全感，性生活也非常愉快。財運方面今年可多參與投資相關講座或課程，唯一注意家人的身體健康，將花大部分心力照顧家人。

▍天蠍座

天蠍座在2023年仍須承擔眾多責任，肩負起照顧家庭與雙親的責任，財運表現略差，要謹慎規劃投資，不要涉入不擅長的領域。5月之後，工作上將有貴人出現，幫助他們排除不必要的麻煩。今年是個適合調整身體的時刻，可安排健身或重訓計畫，健康方面留意水攝取不足造成身體的結石。

▍射手座

射手座在2023年不僅愛情如意，也有旅行或參與戶外運動的機會。5月份中旬過後，工作上將遇到新的契機，不僅受到工作夥伴協助，也有國外發展的機緣。生活上受到海王星的影響，容易有逃避問題的傾向，釐定目標前，必須兼顧理想與現實。健康方面要留意肌肉的勞損或扭傷。

▍摩羯座

摩羯座在2023年是與家人溝通的好機會，也是更換居住地或購屋置產的好時機，5月中後將有愉快的戀情發生，也是懷孕極佳的好時機。財務狀況在今年將大為改善，可透過記帳習慣，存到一筆可觀的儲蓄。健康方面留意腰部或骨頭關節的疼痛或受傷。

▍水瓶座

水瓶座在2023年是適合大量學習與閱讀的時機，將發現文思泉湧，這也是訓練口才技巧最適合的時機。5月中之後，適合搬家或購屋，或與另一半許下誓言並步入禮堂。工作上仍可能面臨改變或挑戰。開車騎車方面要特別留意，可能會收到罰單或遇到事故，健康方面則須留意心血管等相關疾病問題。

▍雙魚座

雙魚座在2023年內心有說不出的苦悶感受，然而現實卻逼得他們得去面對問題，工作方面也因負荷過大而喘不過氣。5月中之前，可把焦點放在學習興趣嗜好的課程，或培養說話或文筆技巧能力，也可開始經營社群媒體，健康方面留意腳踝扭傷或免疫系統疾病。