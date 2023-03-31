國家運輸安全調查委員會（運安會）日前才爆出前任主委楊宏智上班摸魚請辭，2月底又爆出運安會主任祕書涂靜妮有濫領加班費之嫌，國民黨立委魯明哲今質詢時爆料，他調出凃主祕1月9日實際上下班時間，早上8點33分進辦公室，下午4點35分離開，已算是提早提開崗位，還在下午4點50分就開始起報加班費，而且在1月份申報加班時數的每一天，都有類似情事。對此，陳建仁面色凝重表示，聽起來相當震怒，如果屬實會查處。

魯明哲今在質詢時向行政院長陳建仁提問，當時楊宏智上班摸魚請辭，你承諾3天內會完成調查，結果如何？對此，陳建仁回應，「後來楊主委自動請辭」，魯明哲說，不管是辭職或被請辭不是查的結果，陳建仁表示，「確實是有問題。」

魯明哲接著問，有周刊在2月底爆料運安會主祕加班不實，已經1個月了，是否有查清楚？陳建仁回應，內部有了解，主祕差勤有送政風，但還在查；楊主委3天就查清楚，這個查了1個月還沒查清楚，不要兩套標準。

魯明哲爆料指出，調出凃主祕1月9日實際上下班時間，早上8點33分進辦公室，下午4點35分離開，已算是提早提開崗位，還在下午4點50分就開始起報加班費，而且在1月份申報加班時數的每一天，都有類似情事。

魯明哲質疑，如果離開辦公室加班是偶一為之情有可原，但每次都離開辦公室還報加班，這是不是告訴全國公務員，以後上下班在捷運上滑臉書，也可以當作收集輿情報加班，這麼簡單調個監視器就可以調查清楚的事，但運安會政風卻查不出來，行政院廉政系統也查不到？

魯明哲還指出，凃主祕的個人出差紀錄，根本亂填一通，全年度的公出事由，均以「開會」兩個字草率帶過；魯表示，凃主祕還有濫請公假、詐領出席費和交通費的嫌疑。

他提出，在2021、2022年其中有3次的公假中，事由都是開會，但涂主祕卻是出席與運安會業務毫無相干的桃園住發處都更評選會議，按理說出席與機關業務無關的會議，應請事假而非公假；對此，行政院公共工程委員會主任委員吳澤成表示，要看是不是機關首長派他去的。

此外，魯明哲提問，凃主祕還領取桃園住發處給的交通費，更嚴重的是，去年4月11日與10月19日，均是以公務車前往桃園住發處參加會議，這是違法還是違規？陳建仁說，會認真調查清楚，該處置就來處置。

另外，魯明哲提到，為了因應疫情，公務員凡是出國，都必須告知機關前往的國家、地區如實填報，但涂主祕未詳實填報，去年8月15日出國20天，不但未告知前往國家，相關人員詢問時，還大言不慚地啷壤「我幹嘛要跟你說」，3月7日知道我們在查，才回我們。

最後，魯明哲表示，運安會好不容易爭取到與PATH（美國加州大學柏克萊分校先進運輸技術中心）合作，並簽署MOU，計畫在智能交通的調查與技術上相互合作，但遺憾的是，3月29日要在柏克萊分校簽署，卻在當天取消了合作計畫。

魯明哲說，PATH在來往信中提到，「運安會因內部矛盾，在未經告知的情況下片面修改雙方已達成共識的新聞稿，移除了關鍵的合作流程和研究主題領域的描述，這種令人困惑的舉動，使MOU的簽署變得毫無意義。」

他痛批，這真的是鬧了一個國際大笑話，因為一個莫名其妙的失誤，讓運安會、北美司同仁的努力付諸東流，更讓國內的智能運輸安全、調查與技術革新落後國際。

魯明哲指出，這一切的始作俑者，就是代理主委許悅玲，在沒有經過對方的同意下，擅自修改原本已經達成共識的新聞稿，從原本2頁的新聞稿，大幅刪減成1頁。

陳建仁表示，如果屬實完全不可以原諒，會跟政風和相關單位認真的做了解，去做很好的查處。