基隆台電協和電廠燃油機組於近年陸續除役，並計畫更新改建為燃氣機組，卻由於附屬設施第四天然氣接收站預計以填海造地工法設置，有破壞珊瑚生態、基隆漁業發展之虞，引起地方反對聲浪。立委陳椒華今舉行公聽會，民團批評，協和電廠改建案堪稱「最粗暴能源轉型」，台電錯誤的選址扼殺了基隆港未來擴展的需求，致使基隆港跟不上船舶大型化潮流，終將如鹿港、滬尾一般於全球貿易鏈中消失。

立委陳椒華今日邀集基隆在地團體、專家學者與台電、航港局、基隆港務分公司等主責單位召開公聽會，釐清四接開發爭議，共尋兼顧能源轉型與在地環保改善方向。

陳椒華表示，台電協和電廠改建案已多次送審，仍屢次遭環評會議退回，要求台電針對在地環境生態調查、電廠改建替代方案進行完整評估後補件再審，這也說明環評委員對於四接開發有疑慮；而台電於去年提出最新的四接「東移」方案，選址更靠近基隆港港嘴，並委託顧問公司及海洋大學進行未來港口操船模擬相關評估調查，然而在地團體及相關人士卻未能參與其中。

陳椒華表示，台電進行規畫的過程中卻始終缺乏公眾參與，她要求台電必須確實落實相關調查資料公開透明，並且加強在地溝通，才能有效化解大眾擔憂。

陳椒華強調，協和電廠改建案與四接選址，位置非常鄰近基隆港與人口密集處，必須首重港市安全，她要求台電，根據在地團體、專家學者提出之疑慮進行明確回應，確實釐清開發爭議之前，不得貿然送件試圖闖關環評。

陳椒華也要求交通部航港局與基隆港務分公司，針對台電提出的多份模擬報告，進行具體評估、提出政策意見後方得驗證成立，並須針對未來四接開發啟用後，對於基隆港營運帶來的影響，提出風險評估與緊急應變計畫，有效保障港務營運與港市安全。

基隆護海公投領銜人王醒之怒批，協和電廠改建案堪稱「最粗暴能源轉型」，台電提出的操船模擬與水工模型試驗報告中已經明確指出港區內靜穩度明確降低，平均波高增加1倍，雖尚屬安全標準，但其造成之港池共振效應對基隆港靠泊之商船仍有影響，身為「房東」的港務公司始終噤聲無語，任由身為「房客」的台電準備大興土木拆舊堤、建新堤。

王醒之強調，基隆商港雖小，但佔全國關稅收入55％對全國經濟非常重要，台電卻選在基隆港嘴興建天然氣接收站，宛如殺雞取卵、飲鴆止渴，台電錯誤的選址扼殺了基隆港未來擴展的需求，致使基隆港跟不上船舶大型化潮流，終將如鹿港、滬尾一般於全球貿易鏈中消失。

基隆野鳥學會常務理事鄭暐表示，目前台電四接的東移版，未依照環評法進行範疇界定，任由開發單位說要填哪就填哪，不僅仍對海洋生態產生巨大衝擊，更將直接毀壞基隆市的自然海岸近400公尺，外木山的海洋生態和自然海岸都不是我們可以再損失的，是台灣人此刻要守護的珍貴的資產。

基隆市議員陳冠羽表示，日前「守護外木山行動小組」收到市府通知後，已在3月10日將補正公投主文與理由書全文送進市府審查，但至今已3周，遲遲未收到市府同意第二階段連署展開的回覆。希望在4月初時就讓市民參與第二階段連署，在環評開始之前，讓基隆人的民意完整傳達，共同守護基隆。