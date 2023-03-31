苗栗縣君毅高中31日舉辦了一場別出心裁的教育創新活動，邀請16台胖卡車隊進駐校園，由進修部學生擔任助手，分組與胖卡老闆學習，實際參與胖卡餐車經營運作。下午，校長與家長會長帶領著國二和高二近800名師生從學校出發，健走至龍鳳漁港北岸沙灘，並展開淨灘活動，以具體行動表達對環保的支持和關注，並宣誓成為愛地球環保志工。

苗栗縣竹南君毅高中31日邀請16部胖卡老闆同來學校教學生做生意。（君毅高中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南君毅高中31日邀請16部胖卡老闆同來學校教學生做生意。（君毅高中提供／謝明俊苗栗傳真）

君毅高中31日邀請的胖卡餐車老闆來自全台不同地區，帶著自己的經驗和故事來到學校與同學經驗交流。學生在老闆的指導下，學到了如何經營胖卡餐車，了解從設計、製作到經營管理、如何維持良好的客戶關係等實用的技巧。進修部並租借2台胖卡餐車自己經營，命名為「進來旺餅舖／進來旺糖鋪／進來旺文創」，以餐飲科美食為主，資料科設計文創零錢包當作滿額禮促銷。

君毅高31日下午安排學生赴龍鳳漁港淨灘。（君毅高中提供／謝明俊苗栗傳真）

3為落實SDGs永續發展目標，校方連續9年辦理淨灘活動，31日下午校長與家長會長帶領著國二和高二近800名師生從學校出發，健走至龍鳳漁港北岸沙灘，並展開淨灘活動，以具體行動表達對環保的支持和關注，淨灘後宣誓成為愛地球環保志工。

君毅高31日下午安排學生赴龍鳳漁港淨灘。（君毅高中提供／謝明俊苗栗傳真）

學生自治會會長謝秉辰表示，自己是國中部直升，所以對這個活動印象特別深刻，當時採路跑的方式，所以大家比較在意成績，現在改用健走的方式，除了增加全體的參與感，還可以在過程中讓學生認識自己生長的環境，增加同學們對家鄉的認同，返校後大家能一起享受進修部同學服務的胖卡美食，迎接快樂的連假。

君毅高中校長林慶旺表示，教育應該不一樣，這次活動的舉辦不僅讓學生們體驗了創業的實際操作，還讓他們對環保和永續發展有了更深入的認識和理解。