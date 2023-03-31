新北三峽民權商圈與新北行動支付合作，自4月1日至4月30日，只要到三峽商圈合作店家掃描「活動QRcode」，下載並註冊成為NewTaiPAY會員，即可領取限量6000份，價值100元的商圈合作店家優惠券。

經發局長何怡明表示，市府為行銷新北特色商圈，自2020年起推出「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵商圈結合市府資源及在地文化，自主辦理特色活動，期望結合商圈人潮帶動觀光消費。

在新北的各種特色商圈中，三鶯地區商圈是許多觀光客來新北遊玩跟品嘗美食的首選，除了當地有知名伴手禮外，還有文創工藝及美味傳統美食。今年清明連假三鶯地區商圈皆有活動，三峽商圈與市府新北行動支付合作，只要來三峽商圈下載新北行動支付就送100元優惠券，商圈內共有79間店家可以使用。

此外，鶯歌商圈則結合在地陶神文化，推出街頭藝人表演及消費抽獎活動，歡迎大家踴躍到新北商圈遊玩消費。

經發局補充，除了商圈自行辦理的各種特色活動外，今年「活絡新北市商圈振興補助計畫」受理時間自即起至4月18日，市府今年將持續攜手商圈店家，辦理在地特色活動供民眾遊玩，體驗在地文化特色，帶動地方買氣，更多活動資訊詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。