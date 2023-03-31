清明、兒童連假將至，新竹縣政府衛生局提醒民眾如至戶外掃墓祭祖，或從事踏青、露營等活動時，容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，增加感染恙蟲病風險。提醒民眾穿著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，建議也可使用政府機關核可成分之防蚊藥劑（可含敵避DEET或派卡瑞丁Picaridin成分），避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病。

衛生局表示，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。

另外，為鼓勵鄉親長輩儘速完成疫苗接種，以降低重症及死亡風險，自3月25日起至4月30日止，設籍本縣50歲（1973年生）以上接種COVID-19疫苗任一劑及50歲以下2023年尚未接種者，這2類人於本縣13鄉鎮市衛生所完成疫苗接種，即可獲得500元商品禮券及4劑快篩試劑。疫苗加一活動期間非屬2類之民眾接種疫苗，也可獲贈4劑快篩試劑，數量有限送完為止。

衛生局提醒，6歲以上民眾追加劑皆可接種莫德納次世代BA.4／5雙價疫苗，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天）。