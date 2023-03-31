基隆「四接」爭議未歇，「基隆護海公投」先前被內政部打回票，認定四接非屬地方自治事項，不能進行地方公投等事由而卡關。31日由基隆市長謝國樑親自召開記者會宣布，「基隆護海公投」第一階段申請補正的補充說明審查通過，基市府認定其屬地方自治事項，並請公民團體進行後續程序完備通過後，即可進入第二階段連署。謝國樑並指出，內政部先前做出之函釋，有不當限縮地方自治權限之虞。

基隆長期關注四接天然氣接收站議題的地方公民團體「搶救外木山行動小組」，為推動「基隆護海公投」，已由領銜人王醒之於29日拜會基隆市政府，當時由謝國樑親自接見，並允諾要求加快審議。謝國樑於31日宣布，第一階段有關公投的主文及理由書，經補充說明補正後，市府內部審議認為該案符合「地方制度法」第19條中的「地方自治事項」權限，依據基隆市公民投票自治條例等相關規定，可進入下一步程序。

謝國樑表示，護海公投第一階段的補正通過，符合地方自治事項，可開始下一階段程序。（徐佑昇攝）

謝國樑表示，本案有經過市府與法律專家學者詳細審議公民團體的補充說明，其中提及四接的開發涉及「海洋生態保育、環境保護、觀光發展、漁業管理、都市計畫」等地方自治事項，同時依照漁業法，基市府對於「基隆市水產動植物保育區」亦有管理權責，因此認定補充說明符合地制度法之規定，可進入下一階段程序，需經戶政機關於15日內查對提案人，符合規定後提報選委會，再進行到第二階段的「公民投票案」連署。

謝國樑於受訪時指出，先前內政部認定「基隆護海公投」非屬地方自治事項權限的函釋，經過法律專家學者深入討論，其實有不當限縮基隆市地方自治權限的問題，頗有與前基隆市長、現任內政部長林右昌「不同調」的意味。謝國樑提醒，這僅是第一階段市府審查符合自治事項，請公民團體還要進行後續程序，待形式審查完畢後，才能進入所謂第二階段的公民投票案連署。