搶攻兒童節與清明連假以及全民普發現金商機，馬辣集團看準集結旗下10大品牌，涵蓋火鍋、燒烤、日料不同菜式，滿足各族群聚餐需求並祭出多款好康，4月1日至4月30日止，2成人以上同行，只要其一代表中文姓名內有「承、恩、詠、晴」任一字並可同音，或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任一個，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「四月升級活動」，用餐前主動出示相關證件（身分證／健保卡／護照／個人名片）予服務人員確認，即可享有不同優惠。

根據內政部統計和網路票選資料顯示，民國100年後出生的孩子，中文命名以「承恩」以及「詠晴」最多，英文則為「Olivia、Emma、William、Lucas」佔據排行榜單，活動期間只要姓名有任一項符合資格，同行親友便可同享優惠，趕緊號召全家大小，一同來用餐開心過節。

「熊一頂級燒肉」4月升級活動：不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

「哞哞屋和牛燒肉」4月升級活動：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。

「夯下去新潮和牛燒肉」4月升級活動：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

「燒肉ChaCha」個人和牛燒肉4月升級活動：不限時段，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」乙份，不能累贈。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋4月升級活動：不限時段、不限方案。即日起「茂谷柑」吃到飽，快閃限定1至4週，台中東勢每日新鮮直送，皮薄多汁、果肉飽滿厚實，柑橘香氣濃烈，甜度極高。2. 全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

「新馬辣經典麻辣鍋」與「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」4月升級活動：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。