台灣日前發生2起孩子因使用手機而墜樓事件，手機成癮狀況升溫引發討論。兒童節前夕，北市議員曾獻瑩今開記者會公布「2023兒少手機成癮問卷調查」，發現62.2％家長認為孩子有手機成癮，49％家庭更常因手機起衝突，看YouTube或抖音多達68.3％，各界關注改善，台北市教育局長也到場表達重視。

曾獻瑩今年3月調查兒少手機成癮使用狀況，回收851份有效問卷，填答者國小、國中及高中以上家長各占3成，其中6都家長為86.2％。他發現，8.5％孩子平均一天手機使用超過8小時，52.3％則是1至4小時不等，時間多花在看Youtube或抖音、玩遊戲、上社群平台。

曾獻瑩說，透過線上預防兒少手機成癮課程，迄今服務逾5000名家長，曾有家長摔過4支手機，仍無法讓孩子脫離手機成癮。連續2年調查兒少手機成癮，發現狀況愈來愈嚴重，今年過半家長認為使用手機，確實對孩子的情緒、作息、課業產生負面影響，也帶來親子衝突，籲教育局應盡速提出對策，學校攜手家長改善預防。

議員汪志冰也出席記者會，認為手機運用得當是好幫手，反之就如打開潘朶拉盒子，因為高中以下孩子心智不成熟的，家長花時間用手機，自然沒時間陪孩子，建議教師研習能加強溝通技巧等課程。

台北市高中學生家長會聯合會總會長許麗吉說，學校可管制手機，為何家裡不行，認為親子學習溝通很重要。

教育局長湯志民表示，手機成癮是現今學生面對的問題，對此教育局責無旁貸，也提到正本清源，親子關係常重要，家長要有更多時間陪孩子探索世界。學校資訊教育帶領學生認識手機及其運用，也會輔導手機成癮屬高危險群的孩子，甚至有諮商師進駐學校協助，仍盼可進一步做到前端預防。