廣積非常重視ESG永續發展與實踐，SI-111-N整合了多項節能功能，包含廣積獨家iSMART智慧節能技術，可執行開機/關機自動排程和電源恢復功能，以及Observer遠端監控技術，可遠距監測系統電壓和溫度，以確保系統在降低能源消耗的同時也能高效運作。SI-111-N的多元I/O介面提供了豐富的擴充選項、可靠的資料處理和無線運作模式，包括1x 2.5GbE LAN、1x COM (RS-232)、1x M.2 M-Key (2280)和1x M.2 E-Key (2230)插槽。

SI-111-N是企業尋求體積輕巧、節能、高效能、可外接4K螢幕的絕佳數位看板播放解決方案，其尺寸僅181 x 123 x 21.5mm，有SI-111-N和SI-111-N11E兩種型號可供選擇。這兩種型號都支援Win10 IoT Enterprise (64位元)和Linux Ubuntu (64位元)，並內建8GB DDR4-3200 SO-DIMM、128GB M.2記憶體和一個60W電源供應器。SI-111-N的運作溫度為-10度C至50度C，SI-111-N11E則可以承受更寬的-20度C至70度C溫度範圍，適用於高低溫差大的嚴酷環境。