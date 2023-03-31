蔡明介指出，這幾年生活與工作模式改變的衝擊，鬆動人們的慣性，讓大家更願意接受新思維，加速迎接數位創新的生活。而面對現今氣候變遷、能源轉型、城鄉差距等嚴峻挑戰，科技是實踐永續願景的關鍵推手之一。創新改變不需完美才能開始，從小地方著手，挖掘地方潛在需求，深入洞察問題核心，每人跨出一小步，皆可為未來的改變挹注更多的動能。

聯發科技「智在家鄉」競賽舉辦五年來，促使跨年齡、跨區域、跨領域的多元族群一同參與，在生活中發掘更多潛在議題，並以自身經驗提出各種創意數位解方。該賽事協助超過1,800個方案跨出最困難的第一步，並形成一個拋磚引玉的經驗共享平台。

聯發科「智在家鄉」過去五年提案涵蓋了86%的台灣鄉鎮市區，前五屆賽事要求曾經得獎或獲得補助的作品不得參賽，本屆放寬限制，即使曾得獎或獲得補助作品仍可參賽，但評審仍將重視新創精神，將優化調整或更新程度納入評分考量。入圍的20組團隊將獲最高10萬元的研發補助金，並藉由聯發科技高階主管與學者導師的專屬輔導下，讓提案可行性更臻優化，後續還有落地支持計畫獎勵機制。決賽將選出首獎一組獎金新台幣100萬元、優等獎三組獎金各20萬元、特別獎三組獎金各5萬元。