周五泛歐Stoxx 600指數晨升0.93點或0.19%，為455.77點。歐股也準備進入連續兩季的上漲，但是本月可能會稍微下跌。
德國股市目前持平，法股則升0.11%，英股小漲0.03%。
投資人正密切地觀望歐元區消費者通膨的初值數據公佈，預計三月的CPI增長率將呈現溫和的下降。
零售股和礦業股持續展現堅實的動能，分別上漲0.7%和0.8%。
瑞士的自動化工程公司ABB上漲0.8%，該公司表示，將在4月3日啟動價值10億美元的股票回購計畫，購買最多3000萬股的股票。
歐洲股市周五早盤走高，這是動盪的三月最後一個交易日，在銀行業危機逐漸消退之際，投資人觀望稍晚公佈的美國和歐元區通膨數據，以找尋更多有關全球升息的線索。
周五泛歐Stoxx 600指數晨升0.93點或0.19%，為455.77點。歐股也準備進入連續兩季的上漲，但是本月可能會稍微下跌。
德國股市目前持平，法股則升0.11%，英股小漲0.03%。
投資人正密切地觀望歐元區消費者通膨的初值數據公佈，預計三月的CPI增長率將呈現溫和的下降。
零售股和礦業股持續展現堅實的動能，分別上漲0.7%和0.8%。
瑞士的自動化工程公司ABB上漲0.8%，該公司表示，將在4月3日啟動價值10億美元的股票回購計畫，購買最多3000萬股的股票。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。