周五泛歐Stoxx 600指數晨升0.93點或0.19%，為455.77點。歐股也準備進入連續兩季的上漲，但是本月可能會稍微下跌。

德國股市目前持平，法股則升0.11%，英股小漲0.03%。

投資人正密切地觀望歐元區消費者通膨的初值數據公佈，預計三月的CPI增長率將呈現溫和的下降。

零售股和礦業股持續展現堅實的動能，分別上漲0.7%和0.8%。

瑞士的自動化工程公司ABB上漲0.8%，該公司表示，將在4月3日啟動價值10億美元的股票回購計畫，購買最多3000萬股的股票。