IMF表示，日本未來通膨可能出現的風險，就是日前春鬥活動時，傳出的不少員工要加薪。但由於加薪幅度有的還不小，故日本通膨有機會出其不意地突然大升。

再者，下行風險也來自近期歐美銀行紛傳危機等全球性因素，例如美國銀行業者倒閉、全球經濟愈來愈有可能進入衰退期，以及包括日本在內的通膨壓力居高不下等。

IMF指出，就算日本未來不會出現通膨大漲的危機，日本央行也應該讓長天期的YCC有更自由的活動空間，不用刻意去箝制，以紓解金融單位的資金壓力。只要壓抑YCC較短期的那一方，例如3到5年的借款成本，就算長期利率升更高，還是可支持日本的經濟成長。

目前，日本央行的YCC政策，是把短期利率放在負0.1%，10年期的則是0%左右。同時，為了不讓10年期的超過容忍上限0.5%以上，更是一擲千金大量買入債券。但後遺症是債券價格遭到扭曲，流動性不佳之下，也讓金融市場功能性失調。

市場愈來愈多人認為，即將上任的央行行長植田和男，預定在4月接替目前的黑田東彥時，可能會調整或終止現在的YCC政策，以減輕前述的後遺症。植田首場政策利率個人秀，表定於4月27至28日粉墨登場。