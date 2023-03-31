新竹縣主辦2023年全國中等學校運動會，為了讓象徵全中運精神的聖火傳遞到全台各地，3月29日晚間新竹縣引燃母火後，隨即由聖火隊啟程環台，30日聖火飛抵馬祖，由連江縣政府教育處處長王禮民率領縣府團隊於南竿機場迎接，以簡單隆重的迎接儀式，呈現本屆全中運的勇於突破、積極向上的體育精神。

聖火隊組長蔡英煌校長代表全中運執委會將聖火傳遞給王禮民，感謝他們對大會賽事及聖火傳遞的支持和協助。王禮民感謝大會和聖火隊的辛勞，期許今年全中運選手都能有最好的發揮，並希望連江縣選手再創佳績，同時歡迎全國民眾到馬祖走走，隨後便將聖火傳遞給連江縣的運動健兒們，完成連江縣的聖火傳遞。

全中運聖火傳遞預計31日前往金門縣，再來是澎湖縣，完成離島傳遞後返回台灣本島，接著4月12日起將從新竹出發，逆時針環島各縣市傳遞，期間將挑戰台灣極東、極西、極南、極北、極高等5大極點，凸顯全中運勇於突破、積極向上的體育精神。

全中運執委會指出，2023年全中運將於4月22至27日在新竹縣舉行，聖火完成離島與本島環島傳遞後，將回到主辦的新竹縣，逐一傳遞到13鄉鎮市，最後在4月22日開幕典禮前回到新竹縣體育館，歡迎全國民眾來到新竹縣共襄盛舉，為選手們加油打氣。

聖火傳遞期間新竹縣政府特別規畫跟著聖火共下來竹縣活動，民眾只要鎖定2023年全中運臉書粉絲專頁，就可隨時追蹤聖火動態，民眾與聖火隊合照後，上傳全中運粉絲專頁並標註3名好友，同時hashtag「跟著112全中運聖火共下來竹縣」，就有機會抽中新竹豐邑喜來登酒店家庭套房住宿券、萬國通路行李箱等精美好禮。