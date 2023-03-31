群創、承鴻光電與台灣長瀨連手將於4月5～7日參與2023年日本東京國際智慧零售及行銷廣告大展Japan Marketing Week 2023，展示一系列顯示器科技化身場域行銷利器，提供智慧城市與永續生活解決方案，並搶攻解封後戶外、體育賽事、展覽等大型活動與交通運輸顯示器傳播商機。

為創造便捷生活智能化，群創推出戶外多元應用產品包括28吋軟性基板彩色電子紙模組，為全球第一個軟性彩色電子紙模組，具備高對比度和易讀性，以及輕巧低能耗綠色永續產品的特性，可廣泛運用於多元場景如圓柱廣告、得來速、戶外工程機、戶外充電樁等場域，亦可用於工業4.0物流倉儲的資訊顯示系統，及娛樂應用如提升遊戲臨場感。

長條型顯示器打破傳統顯示器比例，客製化比例應用符合資訊看板設計，應用領域除智慧型電子看板，更可運用於工控、醫療、航太、國防多方位領域，如交通場域巴士車廂、軌道交通旅客資訊系統（Passenger Information System，PIS）車站大廳、候車站等資訊看板，以取代傳統LED或跑馬燈有限的資訊，提升色彩與解析度，增加圖片與動畫。並可運用於智慧零售場域，如貨架、價格牌、廣告看板，發揮無紙化環保綠色產品的價值。

克服天候影響，群創推出超越一般電視，戶外用大型4K電視的首選-65吋戶外用顯示器，具備4K UHD 畫面超清晰，增強陽光直射可讀性，並具備極端溫度保護系統，加乘IP55 防護等級完全密封，可防雨、雪、冰和灰塵的干擾。多元應用包括醫療、工廠自動控制、自動販賣機、公共資訊娛樂系統、零售、交通運輸等。

28吋光澤擬真（Kirameki）顯示器，搭配全新的演算法以及獨特的FPD技術，將物體表面光澤逼真顯示出來，在明亮環境下仍可清晰呈現豐富色彩與細膩質感，可運用於廣告、遊戲、數位畫廊等場域。