搶兒童節餐飲商機，台北國泰萬怡酒店攜手拍拍印 PaiPaiInk推出「有夢無畏 吃飽上位」即拍即印服務，連假期間至MJ Kitchen 享用午餐或晚餐，上傳照片即可免費印製專屬相片，並機會抽中免費自助晚餐！台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 並推出主題新菜單「瘋肉季」，選各式肉系美味讓客人自由享用，即日起至4月15日前，每位成人加贈半隻清蒸龍蝦，現場加入會員再享原價85折優惠。

連假期間至MJ Kitchen 用餐並體驗「有夢無畏 吃飽上位」即拍即印服務的賓客，精心準備了滿溢歡樂氛圍的相片邊框，消費者上傳照片後可自由選擇中意的設計，除了能將專屬相片帶回家之外，亦可將印製照片黏貼至餐廳內的夢想牆上，或上傳至台北國泰萬怡酒店Facebook活動貼文參加抽獎活動，即有機會抽中MJ Kitchen 平假日晚餐券，一人中獎，兩人同行，一起品嚐無限供應的自助美味。

為增添兒童節聚餐的趣味性，MJ Kitchen與擁有全國獨創「專屬LINE官方帳號 」的拍拍印PaiPaiInk合作，已經是各品牌活動的「即拍即印」指定品牌，結合人手一機的便利趨勢，輕鬆打造充滿互動性的照片即印活動，除了現場直接用手機即時拍攝，以Line上傳照片，選定喜愛的邊框再按下列印即可完成印製，與好友分享留念，還可以即時參與抽獎或互動遊戲，用最便利快速的列印體驗，讓歡聚時光永駐。