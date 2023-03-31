新北市立聯合醫院藥劑科藥師黃教明。（新北市立聯合醫院提供）

國門開放，赴日本旅遊儼然成為全民運動。許多民眾喜歡到日本藥妝店購買免稅藥妝，更有不少人感覺日本藥品「比較有效」。新北市立聯合醫院藥劑科藥師黃教明指出，台、日藥品在法規上允許添加成分不同，除使用要注意劑量，常見的大正系列感冒藥，就添加台灣法規不允許的dihydrocodeine，服役軍人或有體檢需求役男，會驗出毒品陽性反應，有用藥疑慮仍要尋求專業人士協助。

黃教明指出，日版感冒藥品普遍會出現dihydrocodeine成分，台灣法規規定不能添加在成藥裡頭，不過醫師處方的藥水也會有相同成分，此成分可能會有成癮性。

至於民眾認為日版感冒藥比較有效，他認為可能有「心理」因素，台版很多廠牌都有同藥效果，民眾不一定要遠赴日本購買囤貨；另有些日版藥品有時候會要一次吃到三顆以上，台灣感冒成藥則多是一次一顆，民眾使用上必須多加注意。

另止痛藥也是民眾喜歡購買的日本藥品，黃教明說，如EVE系列主要成分是布洛芬，與台灣常見止痛藥劑量有些差異，部分系列有添加氧化鎂、無水咖啡因，也會有allylisopropylacetylurea鎮定劑成分，可能造成嗜睡，對騎車、開車或是操作危險機械民眾必須注意使用。

益生菌與維生素相關補充品，黃教明建議，現代人飲食西化，吃較多高蛋白，缺乏纖維，益生菌可以提升消化系統運作，民眾要評估自己健康狀況攝取，水溶性維生素部分如B、C使用方式較沒有限定飯前或飯後，但若是脂溶性則建議飯後使用。

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