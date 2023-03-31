因擄人勒贖且共同殺人遭判死刑定讞的黃春棋，因同案被告徐自強逆轉改判無罪確定，黃數次聲請再審遭駁回後又提再審，台灣高等法院開庭聽取他意見後，他未補正相關證據，反而稱只要法院為其調查，如重新鑑定等，就可以作為證據，顯然與再審之程序不合，裁定駁回。抗告。

檢方指控，1995年徐自強與黃春棋、陳憶隆、黃銘泉（在泰國死亡），擄走黃春樹後押到汐止山區殺害棄屍，黃銘泉等人財迷心竅、還向家屬勒贖7000萬元。警方獲報將準備取贖款的黃春棋逮捕，黃供稱徐自強、陳憶隆為共犯，3天後警方宣布破案，黃和陳一審被判死刑，隔年徐男在律師陪同下投案後，也被判處死刑。

2000年最高法院維持更五審死刑判決，將徐、黃、陳判處死刑定讞，不過，徐自強歷經檢察總長提起5次非常上訴，2016年更九審認為，黃、陳指控徐自強的證詞，前後不一且違背常理，基於無罪推定原則，改判徐自強無罪，檢方提起上訴，遭最高法院駁回確定。

黃春棋聲請再審後，高院開庭聽取其意見，他主張本案死者的勘驗筆錄、相驗屍體證明書、驗斷書、鑑驗書、及相關鑑證、錄影帶、照片，有偽造或變造之情事，但他未補正相關證據，反而稱只要法院為其調查，如重新鑑定等，就可以作為證據，高院認定他不符合聲請再審理由，裁定駁回。