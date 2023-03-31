竹北兒童藝術節4月1日將在水圳公園登場，市長鄭朝方特別選在活動前一天邀請新竹縣星兒共助協會近50名早療兒童搶先體驗兒藝節獨創「光之森林」與「夜之森林」，透過聽覺、視覺、觸覺、嗅覺、味覺沉浸式五感體驗，以及樹葉拓印大自然作畫，為早療兒童開發、刺激感官並擁抱藝術。

鄭朝方31日親自帶領著近50名3至10歲星兒共助協會的早療孩子們，踏入「光之森林」與「夜之森林」，並為孩子們導覽這兩座兒藝節獨家打造、充滿藝術氣息與神祕色彩的森林，曾獲調香比賽首獎的市長，也發揮自身對於香味的天分，親自為活動調製了森林香氛、海洋香氛、以及浪漫花香，引領孩子們感受前所未有、身歷其境般的五感體驗。

鄭朝方表示，在「夜之森林」中的黑幕設計象，象徵成長過程中的未知與不確定，培養勇敢與探索的能力，而植物光雕互動區，藉由燈光投影在地面呈現繽紛絢麗彩色花牆，帶來豐富的視覺體驗。

進入「光之森林」迎來充滿綠意生機的景象，不僅能看見一片草地苔蘚的森林溫室原貌，四周充滿著各式植物可以觸碰、探索，搭配市長鄭朝方特別調製的森林、海洋、花香3種香氣，引領著孩子們透過嗅覺、觸覺及味覺在森林中探險。

竹北兒藝節活動以早療先行為主題，就是鄭朝方將早療政見轉換成政策的第1步，也正盤整資源，規畫相關措施。他也希望透過圍繞觸覺、嗅覺、味覺、聽覺、視覺等五感體驗，讓每個孩子透過趣味的互動學習，享受藝術薰陶，4月1日起至4月3日，每天下午2時至6時歡迎民眾到水圳公園同樂，更多詳情請上「竹北市公所-藝遊竹北」臉書粉專查詢。