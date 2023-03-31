太空探索科技公司（SpaceX）3月29日從佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，將56枚「星鏈」衛星送上軌道。

中方研究團隊說，軍事科學家已研製出小型電源，得以大幅縮小正在開發的高功率微波武器。

據《南華早報》（South China Morning Post）30日報導，相關裝置能以每秒 10脈衝的速率，產生高達 10 吉瓦的電力。而這能量可以產生強大到足以毀了無人機、戰機，甚至衛星內晶片的微波。

通常這類高能量供應系統不僅複雜、笨重，而且有如房間般大。然而，據湖南省長沙市國防科技大學前沿交叉學科學院舒挺領導的團隊說，新裝置卻能塞進書架。這小型電源能讓部隊將微波炮安裝在卡車或屋頂上，以突襲掠過天空的敵方目標。

舒挺和同僚3月16日在《強激光與粒子束》期刊上發表論文中說，這裝置只要插電，就能不斷運作。據一些中方軍事研究人員說，在太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星在烏克蘭有效地對付俄羅斯後，解放軍就加速開發高功率微波武器。

他們指出，無論從技術或經濟上來說，都不可能靠傳統反衛星飛彈擊落已在近地軌道上，由數以千計衛星形成的「星鏈」網。

然而，微波炮雖然成本低廉，卻能阻絕衛星通訊，或能導致電力系統無法挽救的損害。專攻解放軍研發和台灣安全事務的國防分析師劉易斯（Ben Lewis）告訴《歐亞時報》（The EurAsian Times），大家有目共睹，「星鏈」如何有效地促進烏克蘭通訊，而北京很擔心它對台灣的潛在效用，或是美軍干預台灣的突發事件。

他指出，從中方研製能除掉「星鏈」的武器，還有當地媒體特別提及它的情況看來，顯示他們有多重視它。

儘管中國在軍用高功率微波技術上仍落後美俄，但若有效運用這類武器，或許能讓他們準確攻擊「星鏈」衛星。劉易斯說，反衛星（ASAT）武器在現代戰爭中扮演重要的角色，對中方來說，尤其是如此。

例如，要是台海爆發衝突，北京要阻止美軍介入，就能設法利用反衛星武器讓美國衛星故障，或加以摧毀。他指出，中方要加強對美國衛星，無人機和軍機的威脅，可以利用這新系統來達成目標。