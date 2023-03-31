前立委顏寬恒夫妻前天被檢方依偽造文書、竊占罪嫌，分別諭令1000萬元及500萬元交保，顏寬恒本來拒保，後來因考量父親顏清標健康狀況才接受。顏寬恒昨（30）日在政論節目表示，鉅額交保令人質疑政治介入司法，已跟律師團隊研擬法律行動，呼籲司法不要為政治服務。

顏寬恒是以連線方式接受節目訪談，他對1000萬元的交保金額相當不服氣，曾當下跟檢察官表示拒絕交保，使得兩位檢察官相當錯愕，馬上與他溝通協調，在2、3個小時過程中，父親顏清標等家人親友也相當關心，最終因擔心父親身體健康因素下同意交保。

顏寬恒也說，太太是個單純的家庭主婦，經被訊問1天，接受檢方500萬元交保的處分，讓他們夫妻倆非常驚訝。顏寬恒指出，夫妻倆前天遭搜索時，完整提供買賣合約、金流，全程相當配合，他不解合法承租、買賣的不動產，竟會被檢方認定有竊佔國土的嫌疑，並於連線中當場出示在2月變更後、最新的租約，批評執法機關打臉自己，意圖用莫須有罪名混淆大眾的觀感。

顏寬恒認為，檢方以巨額交保，不符合比例原則，更何況沒有犯罪事實，就是意圖使民眾認為他們夫妻犯下滔天大罪，會接受交保實在是因為擔心父親健康狀況；針對執法機關執法過程的瑕疵及是否違法搜索，都會提出法律行動。顏寬恒說，可想而知之後綠營會對他窮追猛打，很多地方民眾也為他打抱不平，大家都認為這次事件有政治力干涉，呼籲司法不要為政治服務，希望司法官能夠維持自身尊嚴。