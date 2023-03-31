樂天桃猿將由新洋投威達爾擔綱開幕戰先發。（資料照，樂天桃猿提供）

中職34年球季4月1日開打，開幕戰由去年「台灣大賽」對戰組合進行交手，衛冕軍中信兄弟在洲際棒球場迎戰樂天桃猿，雙方先發投手在31日下午公布，兄弟由德保拉先發，桃猿則由新洋投威達爾應戰。

去年「黃衫軍」在「台灣大賽」系列賽以直落四橫掃桃猿完成二連霸，今年將挑戰3連霸，開幕戰推出王牌投手德保拉先發，這也是兄弟自2020年起連續4個球季都參與開幕戰。德保拉去年球季出賽24場皆為先發，拿下14勝4敗、自責分率2.44、投出158K，拿下勝投及三振王。

桃猿今年洋將除了終結者豪勁外，其餘外援皆為新面孔，開幕戰先發交給新洋投威達爾；威達爾在官辦熱身賽先發2場共投8.1局飆出11K，被敲10支安打但皆無失分，自責分率是完美的0。

今年開幕戰也是中職史上第5次象猿交手，前4次分別在2015、2016、2018及2020年，不過2020年開幕戰因雨延賽並未列入聯盟紀錄，前2次由「黃衫軍」勝出，2018年則由桃猿拿下勝利。