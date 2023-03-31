木村拓哉（右）和新垣結衣在劇中有精彩的對手戲。（摘自推特）

日本男神木村拓哉主演日劇《教場0》下月將開播，揭開由他飾演的男主角「風間公親」到警察學校擔任教官之前的前傳故事，讓觀眾一窺擔任新垣結衣、白石麻衣、北村匠海、染谷將太、赤楚衛二等新人刑警的「刑警教導官」為何會變成冷酷無情，卡司豪華程度堪稱本季之最，由於身體因素停止演藝活動的坂口憲二更是暌違9年再度演出連續劇，他將扮演什麼關鍵角色，讓觀眾期待不已。

繼2020年《教場》及2021年《教場2》兩部特別篇日劇引發熱烈迴響後，富士電視台適逢開台65周年慶，決定推出《教場0》，木村拓哉表示：「說實話我原本以為風間公親的故事要改編成連續劇是不可能的事」，但因被曾合作《青春無悔》、《沈睡的森林》、《冰上悍將》的導演中江功誠意打動，決定再度出演，加上劇組已經拍過2部特別篇，大家為了追求最高品質，在恰到好處的緊張感中用心拍攝每個鏡頭。

而木村拓哉日前在IG曬出的滿頭白髮照，一度被網友說男神也難逃歲月這把殺豬刀，不過其實是他配合《教場0》中的角色形象所做的造型，劇組日前也公開多張劇照，只見他穿上西裝氣勢十足，年過半百魅力依舊。

《教場0》自4月11日起，每週二在friDay影音獨家跟播。