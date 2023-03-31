看好內需消費力持續成長，王品集團旗下各品牌新裝登場，「享鴨」台北忠孝店及「陶板屋」台灣大道店， 4月份將以全新樣貌重新迎賓，各推單店限定優惠寵粉。「最肉」端出全新菜色澳洲全血和牛厚切牛舌、澳洲全血和牛火焰板腱牛排，收服饕客挑剔的嘴。

3月是餐飲傳統淡季，王品集團把握機會大舉改裝，總計有11家門店重新裝修，希望帶給消費者全新體驗和氛圍，其中6家已在3月底完工，迎接清明連假聚餐人潮。

連2年榮獲「網路口碑之星領航創新獎」的「享鴨」，4月台北忠孝店煥新開幕祭鐵粉回饋好禮，4/1-4/30至「享鴨」台北忠孝店用餐即享LINE集點2倍送。4/1-4/25到Fb活動頁面，完成指定貼文參加抽獎，有機會獲得價值1848元招牌片皮烤鴨券一張，限定台北忠孝店使用。台北忠孝店最新店裝別具風格，改以深色調融入東區潮流元素更具時尚感。另外也增加了包廂供商務等多人聚餐使用。

喜迎「陶板屋」台灣大道店回歸，品牌發起新風貌打卡活動，4/6至4/14平日至台灣大道店消費4客套餐，打卡上傳個人FB或IG，點4套套餐，其中1客陶板屋免費招待。

燒肉餐酒館「最肉」端全新菜色同步上線，澳洲全血和牛厚切牛舌，選用最高品質舌根部位，含有濕潤油脂呈鮮嫩粉色，入口外彈內脆。澳洲全血和牛火焰板腱牛排，甜美的肉汁與厚實的口感，搭配上桌一旁燃燒的火焰，吸睛度十足。可搭配多款最新調酒佐餐，享受暢快吃肉的微醺之夜。4/1-5/14凡點澳洲全血和牛拼盤，即贈Highball調酒一杯。

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