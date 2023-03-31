中華電信MOD、Hami Video於5天連假推出強檔好片，包括包月獨家電影、追劇族最愛首播台劇以及獨家日韓劇；同時推薦動漫新番以及單點強檔電影等精彩片單，一次滿足熱愛動作、劇情、動漫的全家人胃口。

4月25日前訂閱Hami Video影劇館月租方案只要149元（原價199元）；或4月30日前新裝MOD自選餐（全選）及影劇館+，可享最高Hami Point 1200點加碼優惠，即可收看最新強檔及獨家影劇。

中華電信MOD、Hami Video同時推出適合全家一起欣賞的卡通動畫，如台灣最賣座柯南系列電影《名偵探柯南萬聖節的新娘》、夢工廠人氣動畫續集《鞋貓劍客2》、全球暢銷知名繪本改編真人動畫片《鱷魚歌王》以及動漫粉最愛的《擁有超常技能的異世界流浪美食家》、《最強陰陽師的異世界轉生記》等超夯連載動漫，滿足全家歡度連假時光的奇想視界。

為電影咖精選、不容錯過的獨家影劇如連恩尼遜主演《黑光行動》、珍妮佛羅培茲最新愛情動作喜劇《劫婚大作戰》及榮獲金馬獎2項大獎《哈勇家》，單點電影亦有金獎名導奧斯卡好片《巴比倫》、美國動作驚悚片《迫降危機》等；追劇族必看全台獨家韓劇《青春月譚》及日劇《獨活女子的守則S3》，由中華電信投資的台劇《牛車來去》更是已蟬聯雙平台週週戲劇冠軍，各式豐富片單在連假一次看個夠。