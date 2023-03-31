不滿被指涉作票，屏東選務人員聲明：遺憾、更有一些憤怒。(林和生攝)

國民黨蘇清泉不滿去年縣長選舉過程，除提選舉無效之訴外，更對8名選務人員提出刑事告訴，這也讓一群選務人員不滿，發出聲明表示，「不要誣蔑我們的人格，雖然我們只是基層的工作人員。」

聲明指出，我們是擔任此次五合一選舉及憲法複決公投案的屏東縣投開票所主任管理員及主任監察員職務，我們也都是公務人員，擔任公職已經多年。我們之間大部分也互不認識，但我們一定要在此一起發表這個聲明，捍衛自己的清白。

我們這些在投開票所工作的基層選務人員，都要在投票當天早上7點半到達投票所，一個投票所大約配罝十幾位來自各地的管理員、監察員及警察人員，其中大部分原本也互不認識，就只是為了完成投開票工作而聚在一起。且工作人員當中也包含由主要候選人政黨所推薦的監察員在內。

光投票開始到結束，我們已連續工作八個多小時，接著是更為繁雜的開票作業，不論是唱票、記票、計票或製作報告表，都是很多數字的核算及記錄工作，且不只縣長選舉，還有議員、鄉鎮市長、代表、村里長，以及憲法複決公投案。

這六種選舉投票結果，中選會及屏東選委會都要求我們開票所最遲要在投票當晚12點前正確完成所有的開票計票工作。

我們投開票所工作人員在這種工時長、計票作業繁雜、候選人及民眾又急於知道開票結果之要求下，必須快速、正確的完成工作、達成使命。我們雖不敢居功，但求不要誣蔑我們的人格，雖然我們只是基層的工作人員。

五合一選舉開票工作結束後，原本慶幸又再達成了一項為人民、為候選人的繁重選務工作，至於候選人間因選舉輸贏而發生的訴訟事件或驗票，根本與我們無關。

從沒想到是，竟有候選人指控基層選務工作人員作票，我們在繁雜、時間壓力下儘速完成工作，過程中雖不敢說百分之百完美，但絕對敢肯定一點，我們絕無作票或配合作票。

當法院准許就我們所各自負責的投開票所進行驗票時，我們已認為這是對我們的嚴重質疑而感到難過外；現在驗票完畢後，雖各自陣營的律師就其中不到十票的有效票、無效票認定提出不同看法，但至少明白顯示並無任何的作票問題，應該是要還我們清白了才對。

但萬萬沒想到是，竟還是有候選人在驗票完畢後，向媒體發布新聞稿明指、暗指我們選務人員配合無良政客犯法從事作票行為，我們除深感遺憾外，更有一些憤怒。在無奈之餘，我們不知如何表白，只好也向媒體提出這紙聲明。