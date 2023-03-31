新竹市某跆拳道館教練遭控訴對道館內的學童管教失當並且施暴，學童家長氣得上網爆料，指控教練「情緒失控、失去理智線」，對他的兒子動口、動手、動腳，並貼出學童臀部大面積瘀青照片，強調孩子身心受創嚴重目前正在治療中，提醒其他家長要慎選道館。

對此，市府教育處表示，在接獲兒少保護通報單後，會與家長聯繫，之後會洽詢竹市跆拳道委員會相關類似案件處置方式，再由市府將事件函送新竹市體育會，函轉所屬跆拳道委員會送中華民國跆拳道協會進行道館及教練的相關議處。

疑遭施暴學童的家長31日在臉書社團《新竹人有事嗎》PO文，指出「不知我兒子到底犯了什麼滔天大罪？ 讓自稱情緒失控、失去理智線的教練狠狠的毒打」。

家長指控，新竹市某跆拳道道館教練，常對道館小朋友動口、動腳又動手，稱今年3月8日晚上，這名教練把5位小朋友帶進道館內的小房間進行毒打，且最小的幼稚園大班、最大的10歲，理由只是跆拳道動作不滿意，毒打期間還不准小孩哭、小孩叫、小孩鬧，更不能閃躲棍子，否則打愈多下及愈重。

家長也貼出孩童臀部大面積瘀青照片，以及就醫的診斷證明書，指控教練至少用2種不同粗細棍子毆打她兒子屁股至少15下，其中有一支很粗的擀麵棍，直徑大概4公分粗，造成她兒子雙臀嚴重挫傷、瘀青，導致3月9日無法走路必需去醫院掛急診拍X光片檢查，事發後長達15天時間瘀青尚未消退。

家長也提到，這段期間她兒子常常做惡夢，一想到被狂打的情境就莫名的暴哭及自責，目前已服抗憂鬱藥治療中，身心靈嚴重受創，也提醒其他家長要慎選跆拳道道館。

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