嘉縣府將在4月1日至5日、8日及9日，於民雄表演藝術中心舉辦「嘉義親子藝術節」活動。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

5天清明連假將開始，嘉義縣長翁章梁與縣府文化觀光局推薦縣內4處免門票親子景點，包括北回二館太空教育館、故宮南院兒童創意中心、嘉義親子藝術節及東石漁人碼頭，涵蓋太空科學、藝文展演、數位科技互動、遊戲設施、親子市集與自然風景等豐富體驗，讓全家大小假日出遊，不用花錢又能充滿樂趣。

縣長翁章梁指出，北回二館太空教育館以太空科學為主題，是嶄新的親子育樂空間，館內有展示衛星及火箭發射模型、模擬衛星操控中心、無重力體驗艙等；而館外的星際探索遊戲區，也有多項遊樂設施，其中的巨型火箭溜滑梯造型相當搶眼，連假期間只開放4月1日，請民眾把握時間來玩。

文化觀光局長徐佩鈴說，清明連假於民雄表演藝術中心舉辦「嘉義親子藝術節」，4月1日至5日、8日及9日登場，邀請到全台優秀的藝文團體，共10組團隊帶來60場演出，以及有25場工作坊、親子創意市集，今年更引進數位科技藝術，帶給小朋友們不一樣的遊樂效果，而且來到民雄，千萬別錯過鵝肉一條街，椪皮麵、鱔魚麵、民雄芋圓等在地銅板小吃。

文觀局提到，故宮南院的兒童創意中心，提供給孩子們觸摸體驗、多媒體互動裝置操作、樂器敲擊以及大型磁鐵拼貼牆，戶外遊戲區則有大型紅魔毯溜滑梯、波波草花園；另東石漁人碼頭今年增設水舞區、白沙區，能安全地戲水、玩沙，傍晚時全家也能在海邊看夕陽，最後再到常鱻廊道大吃美食及肥美烤鮮蚵，歡迎民眾至「慢遊嘉義」臉書查詢相關旅遊資訊。