土庫鎮一處豬隻代養場報案失竊一群豬，虎尾分局調閱監視器找豬車發現，駕駛豬車的劉姓男子分2次把66隻成熟的大豬外運到元長鄉的馬路，接駁轉賣給王姓豬農，王再以其名義送進雲林肉品市場拍賣屠宰。

許姓男子報案指養豬場的豬少很多，但失竊幾隻他無法確定，虎尾分局報請檢察官指揮偵辦，從路口監視器抽絲剝繭找豬車，鎖定40歲豬車司機劉男涉重嫌，警方將他拘提到案。

劉矢口否認偷豬，辯稱他是受人委託載運，但卻說不清誰委託、也無法交代豬到哪裡去，遭檢方聲押獲准。

警方擴大調閱路口監視器發現，劉男的豬車與另外2部貨車的軌跡重疊，豬隻從豬車轉移到貨車，繼而追查出王姓貨車司機是接應者也是買豬者，而王嫌也是養豬農，交貨地點是78號東西向快速道路與元長鄉109鄉道路口。

虎尾分局指出，劉嫌原本就與許姓養豬農熟識，曾幾次幫他載運過豬，2月15日晚間9點多劉嫌起歪念，找30歲賴嫌到許男的養豬場趕豬外賣，第一次偷31頭豬，以遠低於市價的20萬元賣給王男；2月19日又以22萬元價格偷賣35頭，前後偷竊66頭大豬。

據了解，劉嫌與賴嫌都熟悉養豬場作業，對於趕豬上車不陌生；許姓失主一開始並未發現豬隻失竊，只是覺得變少了，報案時也無法明確清點，直到拘提劉嫌、王嫌，交叉比對才得知失竊66隻。

警方表示，失竊的66頭豬都是100公斤至130公今的成熟大豬，市價1隻約1萬元，劉嫌以42萬元賣出66隻豬，低於市價甚多。王嫌收購後，混合自養的豬送到雲林肉品市場拍賣屠宰，失竊的豬已全數變成豬肉。虎尾警方表示，曾受理過花生、蒜頭、鴨子等農產失竊案，豬隻被偷是第一次遇到。