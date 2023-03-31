台灣許多年輕女性長期飽受便祕之苦，而根據美國研究發現，便祕不僅僅是腸胃道問題，也可能會損害記憶力，如何改善排便習慣必須要從日常生活培養，亞大醫院營養師劉彥均指出，除了攝取足夠的纖維質、補充水分，每天適量吃一點油脂類食物，排便才不會「卡卡」。

根據美國科學期刊《Journals of Gerontology： Series A》刊登的一篇動物研究發現，實驗鼠的腸道不健康，會使大腦出現發炎反應，記憶力也逐漸退化，由此可知，腸胃道菌生態與大腦健康也有關係，連鎖健身中心World Gym特別推薦「得舒飲食」，建議民眾以水果、蔬菜及全穀物、瘦肉為基礎，多樣化攝取各種營養食物。

World Gym指出，根據得舒飲食的原則，建議每天約攝取6至8份主食、4至5份蔬菜及水果，另乳製品約2至3份、肉類3至6份及2至3份油脂，此外，每周可攝取4、5份堅果類；透過此飲食控制，可有助於穩定血糖、血壓、血脂。

劉彥均也說，想要解決便祕又不想發胖，除了增加蔬菜、水果的纖維質攝取，在主食方面可儘量挑選糙米等粗糧類，不但提升飽腹感，也可攝取到維生素、礦物質等營養；而在蔬菜類，可選擇纖維量高且熱量低的種類，像是筍類、木耳、青花菜等都是不錯的選擇；水果方面則以酵素含量高的木瓜、鳳梨等最好，可促進腸胃蠕動。

劉彥均強調，許多怕胖的女性會刻意減少油脂類食物攝取，但其實，油脂類食物對人體來說相當重要，若都吃低油飲食，恐導致排便「卡卡」，建議挑選橄欖油、芥花油等好的油質，或是每天吃一把堅果補充油脂，都是不錯的選擇。