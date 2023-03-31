那斯達克100指數周線已連續兩周收紅。截至周三收盤，今年以來該指數上漲18%，與去年12月28日創下的收盤低點相比則已上漲逾20%。去年該指數崩跌逾三分之一。

相較之下，標普500指數今年來僅上漲4.9%，道瓊工業指數今年來下跌1.3%。

周三美光大漲7.19%，該記憶體晶片大廠日前預估本季營收較前一年同期大減近60%，創下自2001年以來最大跌幅，但其執行長Sanjay Mehrotra在財報電話會議上向分析師表示他對長期前景「充滿信心」，AI將大幅提振晶片銷售，記憶體晶片產業的市場規模將在2025年創下歷史新高。

周四那斯達克100指數再漲0.91%，收在12,963.14點。

在上周和2月初闖關失敗之後，該指數終於突破了這個關鍵門檻。

該指數上次進入牛市已經是在2020年4月，當時該指數擺脫2020年3月新冠疫情引發的股市崩盤，並展開強勁反彈。

在歷經慘淡的2022年後，今年科技股表現優於大盤，投資人押注經濟數據轉弱，以及因近來銀行業危機而加劇的經濟衰退風險可能促使聯準會比預期提前暫停升息。此外，在金融股大跌之際，投資人也將科技股當作避風港。

Cresset Capital投資長Jack Ablin表示，科技股可能是距離金融業最遠的行業，因此迎來了撤離金融股的輪動行情。

嘉信理財集團（Charles Schwab）首席全球投資策略師Jeff Kleintop在談到周四美股連漲第二天表示，投資人的風險偏好源自於看好銀行業的動盪已經平息，以及押注全球央行升息周期接近尾聲。

E*Trade Financial Corp交易和投資部門常務董事Chris Larkin表示，正如去年聯準會以前所未見的速度收緊利率，成長股和科技股受創最重一樣，隨著人們開始看到升息隧道的盡頭，這些股票反彈的幅度會超越大盤也就不足為奇。

但Larkin也表示，雖然聯準會上周三釋出的訊息比許多分析師所預期的溫和，但主席鮑爾也強調理事會不認為今年會降息。熊市可能比較接近結束而非開始，但投資人應該實際一些，近期內市場波動可能加劇，在這種情況下，科技股的表現可能不如大盤，就如同當市場氣氛惡化時其一貫的表現。