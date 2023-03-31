觀察疫情爆發以來3年，掛牌台股的海外股票型ETF基金規模從2020年底的新台幣693億元，成長到2023年2月底的1944億元，3年期間規模成長了近兩倍，顯示布局海外股票仍是台灣投資人所關注焦點。

進一步觀察近3年新加入市場的22檔生力軍，多聚焦單一區域或特定主題，投資風險相對集中，有鑑於去年以來的投資環境與過去大相逕庭，同時解決投資人得面對高利率、高通膨、高波動的「三高」市場逆風。

受惠寬鬆貨幣政策走出一波大多頭的科技股與成長股，去年成為股市最大受災戶，美國那斯達克指數重挫33％，即便是以美國市值500大企業為成分股的標普500指數，全年跌幅亦達19％。反觀追蹤各產業龍頭的道瓊指數，年度報酬則僅下滑8.8％，表現相對抗跌。

凱基全球菁英55ETF預定基金經理人施政廷指出，過去股價與聲勢在低利率、低通膨環境下大幅成長的科技股與成長股，自低利率時代進入尾聲，於去年開始出現反轉，市場投資風格轉變，具有價值且便宜因子的類股表現轉為領先。

其中，去年最強的能源產業單年度報酬65％，最弱勢的通訊產業則衰退達40％，差距擴大現象更加明顯。在通膨、升息及逆全球化趨勢下，要因應多變的市場環境，要用超越傳統市值型與主題型ETF的解決方案，惟有每個產業不偏廢，才能掌握所有投資獲利機會。

凱基全球菁英55 ETF追蹤「彭博全球產業菁英55指數」採用「市值大、利潤高、賺錢效率高」3指標，自11大產業中精選出各5檔產業菁英。市場布局也不僅限於美國，還覆蓋瑞士、丹麥、英、法、加拿大等主要成熟國家，不錯過任何市場、任何產業輪動機會。

實證回測，採用多因子的彭博全球產業菁英55指數，除透過涵蓋主要成熟國家及「廣納11大產業」策略全數網羅所有產業機會，並加入「動能加減碼」策略順勢放大投資效率，有機會在市場行情好時超漲，行情不佳時也能繳出相對抗跌成績。