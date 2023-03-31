小米旗下Redmi首款搭載2億畫素OIS相機的專業影像旗艦機Redmi Note 12 Pro+ 5G，由台灣大電信獨賣，申辦指定專案搭購Redmi Note 12 Pro+ 5G，最高現折2000元，月付999元、綁約30個月，購機價只要2990元就能帶回家。
台灣大電信獨賣的Redmi Note 12 Pro+ 5G配備6.67吋螢幕，搭載聯發科(2454)天璣1080處理器，運算效率與流暢度有感提升。相機更配備2億畫素三星ISOCELL HPX感光元件的主鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，以及前置1600萬畫素自拍鏡頭，並具備OIS光學防手震效果，拍照穩定性高。
台灣大表示，申辦指定專案購機，享「mo幣多」、MyVideo、MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲服務，以及Disney+等多重獨門服務。用戶每月在momo購物網消費滿額，最高可獲得750元momo幣回饋。
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