日本政府今天宣布，將限制23種半導體製造設備的出口。這讓日本的科技貿易管制，與美國推動限制中國先進晶片製造能力的立場相符。

路透社報導，日本經濟產業大臣西村康稔在新聞稿中表示，將對用來製造晶片的6類設備實施出口管制，包括用於清潔、沉積、微影和蝕刻等工序。新聞稿中並未指明管制是針對中國，只稱製造商將設備出口到任何地區，都有必要先申請許可。

日本經濟產業省表示：「我們正在履行作為一個科技國家該負的責任，即為國際的和平與穩定做出貢獻。」還說管制的目的是為了阻止先進科技用於軍事目的。

將於7月生效的出口限制，很可能影響日本10多家設備製造商，例如尼康（Nikon）、東京威力科創（Tokyo Electron）、Screen和愛德萬測試（Advantest）。

西村康稔在新聞簡報會上說：「我們預估這對國內企業的影響有限。這些措施也並非針對單一特定國家。」

即便如此，日本做出這樣的決定之前，美國去年10月對晶片製造工具出口到中國實施全面限制，理由是擔心中國將這些先進半導體用於強化其軍事力量，但美國需要這類設備的關鍵供應商所屬國家日本和荷蘭加入行動，才能讓美方的限制發揮效果。

消息人士曾經透露，日本和荷蘭今年1月同意加入美國行列，限制小於14奈米製程的晶片製造設備出口到中國；但兩國為了不要激怒北京，並未宣布這個協議。日本從未公開承認有達成這項協議。

荷蘭政府本月發函給國會議員的信中也提到，他們打算限制晶片製造設備的出口。

中國指控美國的晶片製造設備出口管制是「科技霸凌」，並呼籲荷蘭「不要追隨某些國家採取出口管制措施」。

日本曾在晶片製造上居於領導地位，但目前在全球市占率下滑到僅剩約10%，不過日本仍是晶片製造機器和半導體材料的主要供應國。