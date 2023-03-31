王道銀行今（31日）提前撥款中央政府發放的6千現金元引起熱議，稍早王道銀行發表聲明承認此事，並強調為本行個別事件，造成同業、民眾疑惑，特此致歉。

王道銀行說明，財金公司提供之交易入帳日為112年4月6日，依金融體系交易通則，3月31日下午3點30分後的自動化交易，記入4月6日帳款。

王道銀行表示，唯本行因為客戶數較少，為能使客戶於連假前提早領到現金，歡度連續假期，本行自行提前半日先以銀行資金墊付發放予客戶，未遵守先前財金公司之規範，純屬本行個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。