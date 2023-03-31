中國外交部發言人毛寧3月31日主持例行記者會，有記者提問，世衛組織3月30日舉行成員國通報會，世衛祕書長譚德賽繼續呼籲中國和其他國家透明地分享數據。同時，「新型病原體起源國際科學諮詢小組」主席表示，目前並沒有與實驗室洩漏論相關新發現，世衛組織已向美國政府索要有關報告和數據，但美方至今尚未提供。對此，毛寧指出，希望世衛組織秉持科學、客觀、公正立場，摒棄政治化干擾，到多國特別是美國溯源，努力為全球科學溯源研究發揮積極作用。

毛寧表示，中方在新冠病毒溯源問題上的立場是一貫的，始終支持和參與全球科學溯源，同時堅決反對任何形式的政治操弄。新冠疫情以來，中方兩次接待世衛組織國際專家來華開展溯源合作，形成了科學權威的聯合研究報告，為全球溯源奠定了堅實基礎。世衛組織成立「新型病原體起源國際科學諮詢小組」之後，中方提名專家參加諮詢小組，並多次組織專家與世衛組織祕書處和諮詢小組分享研究成果。近期，中國科學家還與國際社會分享了更多疫情早期的樣本數據，在新冠病毒溯源的問題上，中國分享的數據和研究成果最多，為全球溯源研究作出的貢獻最大。

毛寧指出，病毒溯源是國際社會的共同責任，全球線索應得到同等關注。此前美國德特里克堡生物實驗室發生事故並遭關停，美國多地於2019年出現聚集性不明原因肺炎，多份報導指出，美國首例新冠病例可能早於官方公布的時間，這些疑點都受到國際社會廣泛關注。但美國除了對世衛組織溯源工作指手畫腳、說三道四，對秉持良知的科學家進行政治打壓，對別國編造完全不符合科學邏輯的謊言進行攻擊抹黑之外，迄今在溯源問題上沒有採取任何負責任的舉措，從未邀請世衛組織派專家到美國開展溯源合作，從未提供任何早期數據。對於國際社會關於美國德特里克堡和世界各地軍事生物基地的關切視而不見、充耳不聞，對世衛組織提出的分享數據的要求遲遲不做回應。

毛甯表示，希望世衛組織秉持科學、客觀、公正的立場，摒棄政治化的干擾，到多國特別是美國進行溯源，努力為全球科學溯源研究發揮積極作用。美方應當立即停止政治操弄溯源問題，盡快回應國際社會的合理關切，主動與世衛組織分享本國早期疑似病例的數據，公開德特里克堡以及在世界各地設立的生物實驗室的情況，給世界人民一個交代。