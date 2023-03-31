立法院「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」今（31日）舉行成立大會，由44位跨黨派立委共同成立，全力加速氫能發展。立法委員、大會發起人趙天麟表示，氫能是全球未來能源趨勢之一，台灣上下游產業供應鏈完整，有機會成為氫能大國，並與周邊國家建立安保航線，期許未來產、官、學、研一起來努力，共創下一座護國神山。

「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」由趙天麟發起，獲得朝野跨黨派立委支持，立法院祕書長林志嘉、立委林楚茵、洪申翰、陳靜敏、湯蕙禎、溫玉霞、高雄市議員林智鴻、交通部次長陳彥伯、經濟部能源局游振偉、國發會產業發展處處長詹方冠及超過70位產業界代表共同與會。

趙天麟在會中致詞表示，10年前他開始倡議氫能議題，直到2022年成為氫能元年，國發會在去年3月頒布2050淨零碳排路徑，氫能作為12項關鍵戰略之一，促進會的成立，將成為立法、政策推動及與其他國家交流的平台。

趙天麟提及，世界上的先進國家如日本、韓國、美國、歐洲、澳洲等各國都在推廣氫能，無論是法規、基礎建設還是鼓勵技術研發、設置示範場域，都有值得借鏡參考之處；台灣優勢在於，擁有上下游完整產業鏈，製作出的藍氫符合低碳標準，餘氫純化技術也逐步成熟，發展氫能不僅是商業意義，也有戰略考量，如台灣與日本同樣面臨中國威脅，若氫氣供應能夠組成「能源安保航線」，將加深兩國合作意義。

林志嘉致詞時表示，促進會的成立，將成為串接政府部門與產業界的重要平台，針對國家政策、獎勵措施與補助的制定做出討論。他也提到，趙天麟在氫能議題上扎根最深、最用心扶植產業，距離2050淨零碳排還有一段時間，氫能絕對是關鍵因素，結合政府及國會的力量，共同把法規上、建設上的問題補足，他也代表立法院，向趙天麟發起促進會、推動產業進步表達感謝之意。

陳彥伯表示，潔淨能源在運具發展上，將朝向電動化、無碳化的藍圖進行，氫能就是最重要的能源之一；今年6月之前，交通部將公布「氫能源車輛示範計畫」草案，同時參照世界各國規範，針對氫能車輛安全基準、關鍵零組件法規等制定標準，未來氫能源汽車的引進與推動絕對沒有問題。

經濟部能源局長游振偉則說，未來國家能源配比中，預計規劃9％至12％使用氫能，經濟部旗下的台電第一步開始推動混氫計畫，未來將努力朝全氫發電組努力；運具部分，包括氫能巴士、貨車，都需要加氫設施，因此中油預計年底將設立全台首個加氫示範站，透過建置過程完善安全、土地等法規制度，今天促進會的成立，最大目的就是要與產學合作，建構適合台灣氫能環境發展的基礎建設方案

國發會產業發展處長詹方冠表示，他在7、8年前因為趙天麟進而認識氫能議題並著手研究，在疫情後，全球出現淨零轉型需求，同時加速數位轉型的動力，有130多個國家都加入淨零行列。他強調，2022年國發會制定淨零排碳路徑藍圖，羅列12大關鍵策略，氫能是其中重要的一環，他對氫能寄予厚望，政府在法規、獎勵措施及策略上，仍有精進空間，需要各界共同支持，來讓潔淨能源的發展更成功。

洪申翰則指出，從戰略角度來看，從澳洲、日本等運輸路線上，氫能尚未被獨裁國家掌握，台灣氫能產業能夠在亞太地區扮演地緣戰略的重要因子，尤其，台灣天然氣基礎建設已開始佈建，未來能接續氫能的銜接與應用，接下來他將以立委的角度，全力要求行政部門完整產業發展。

陳靜敏指出，雖然她是護理背景出身，不過聯合國在2015年通過推動SDGS（永續發展目標），她認為，護理職業也應該進行倡議，以達到全民健康與安定的重要目標。她強調，去年開始台灣氫能元年爆發，後續將由行政部門共同推動，才能大躍進，台積電是台灣的矽盾，未來氫能將扮演氫盾的使命。

高雄市議員林智鴻提到，近年烏俄戰爭讓世界各國認知到對俄羅斯的能源仰賴太高，台灣是海島國家，面臨海線封鎖威脅時，氫能會成為國家經濟、能源安全的解決之道之一。他曾到英國進行參訪，發現英國的氫能已經商轉應用，隨處可搭到氫能巴士，政府也積極推動氫能造鎮，高雄市擁有發展成為潔淨能源產業園區的潛能，甚至成為國家隊，走向世界與海外，發展刻不容緩。

活動最後，大會成員共同推選趙天麟擔任「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」會長，並由洪申翰、陳靜敏、林楚茵、林靜儀、擔任副會長，高雄市議員林智鴻擔任秘書長；委由台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟林若蓁執行長、台灣氫能與燃料電池學會曾重仁理事長擔任榮譽顧問，全國律師聯合會聯繫委員主任袁秀慧擔任法律顧問。