被害人驚覺遭到詐騙後始報警處理。（簡銘柱翻攝）

新北市一對離婚夫妻涉嫌網路團購詐欺，詐騙27名被害人金額高達625萬餘元，遭林口分局查獲，警方查出陳姓女子及徐姓男子利用網路團購詐欺，並在其住處查扣存摺12本、平板電腦1台及公司印鑑等證物，警訊後將2人依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

網路團購騙27人詐625萬元 警持票上門逮離婚夫妻

林口警表示，分局接獲民眾報案，稱於網路上參與團購，匯款後賣家卻遲遲未出貨，疑似遭到詐騙，因而報警處理。警方獲報後隨即展開調查，依據金流循線查緝，鎖定陳女（84年次）及徐男（65年次），並於蒐集相關證據後向台北地檢及地院申請搜索票及拘票，於29日持票上門逮人，並於現場查扣存摺12本、平板電腦1台及公司印鑑等證物。

警方調查，陳女與徐男原本是對夫妻，2嫌離婚後仍同住並透過網路臉書社團及LINE創設團購群組，起初皆有正常出貨，待取得客戶信任及擴大團購規模後，便開始假藉各種理由拖延出貨時間並騙取更多人下單，待被害人驚覺遭到詐騙後始報警處理，警方偵詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

林口警呼籲臉書社團買賣及私人團購群組皆無保障，不僅容易產生消費糾紛，更可能遭到詐騙，因此務必選擇有政府立案之商家，確保消費安全。