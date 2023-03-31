台中市老宅發生工安倒塌意外，3名工人慘遭奪活埋喪生，台中檢方31日會同法醫相驗，檢方訊問承包商古姓負責人及怪手司機游男調查，訊後，將依過失致死罪及違反職業安全衛生法等各以15萬元及5萬元交保。

據了解，中市台灣大道一段299巷7號空地地主，興建民宅工程委由古男承包，古男擔心施工波及緊鄰5號老宅，30日雇3名工人及怪手司機游男開挖擋土牆，豈料，老宅上午10時許意外倒塌，3名工人遭磚瓦、土石活埋，消防人員緊急挖掘救援，51歲蔡男、41歲吳男及52歲陳男等3人均送醫不治。

據了解，相關資方並未幫蔡姓、陳姓及吳姓等3名工人投保勞保，違反勞工職業災害保險法。檢方訊問古男人及游男後，將依過失致死罪及違反職業安全衛生法等各以15萬元及5萬元交保。

另，檢察官今天上午會同法醫相驗，認定3人死因均因施工房屋倒塌，胸腹部鈍挫傷、腹部下肢多處鈍挫傷、多重器官損傷，意外死亡。