法務部行政執行署嘉義分署4月11日將在雲林縣、嘉義市辦理擴大拍賣會，共有不動產43件及汽車10部，其中位於嘉義縣的佳祿保齡球館6000坪土地減價1124萬，起拍價約1.4億，備受矚目。

法務部行政執行署嘉義分署表示，「佳祿保齡球館」位在嘉義縣中埔鄉中華路，是此次拍 賣會最大一筆不動產，因上次拍賣流標，此次第2次拍賣，底價從原本1億6060萬元減少1124萬餘元，變成1億4935萬8000元，自用、投資皆宜。

另外有動產拍賣，包括賓士、BMW等名牌車以及日產、中華等車輛，還有大馬力的2部大貨車（9603CC、11020CC），同時有多家上市公司股票也是拍賣品。

行政執行署嘉義分署表示，雲林地區法拍會有20件不動產，11日上午9時30分投標、10時開標，地點在雲林縣斗六市公園路73號。

嘉義縣市法拍會有23件不動產，包括農地、建地及建物等，11日下午2時30分投標、3時開標，地點在嘉義分署辦公大樓（嘉義市東區中山路96號），法拍相關訊息可上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽（05）2711133。

當天在嘉義分署前變賣的動產有多種民生物品，麵包、阿里山高山茶、濾掛咖啡、咖啡豆、玉米筍、汽機車胎壓偵測器、行車紀錄器、吹風機、包包、髮飾、髮圈、手工香皂以及平底鍋、湯鍋、多肉植物等。